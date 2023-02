Controlli nei cantieri della Costiera: scoperti lavoratori in nero, uno percepiva anche il Reddito di Cittadinanza

Nuova settimana di controlli contro l'abusivismo e il “lavoro nero” da parte dei carabinieri di Amalfi e del personale dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno. Negli ultimi giorni, in particolare, sono stati svolti accertamenti presso due cantieri edili: su 6 ditte complessive all'opera 5 sono state trovate non in regola.

Multe e denunce

Complessivamente sono state denunciate 11 persone: quattro per reati di abusivismo, due come responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro, cinque in qualità di amministratori delle aziende all'opera. Individuati anche tre lavoratori in nero,uno dei quali è risultato percettore del Reddito di Cittadinanza. Elevate multe per varie migliaia di euro.