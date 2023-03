Sicurezza sui cantieri, firmato accordo fra Comune e Cpt Salerno

Firmata questa mattina, presso la Sala del Gonfalone nel Palazzo di Città di Salerno, la Convenzione per l'attuazione della sicurezza e salute nei cantieri delle opere pubbliche e private del territorio comunale. A sottoscrivere l'intesa il Comune di Salerno ed il Comitato Paritetico Territoriale, organismo bilaterale che si occupa di sicurezza in ambito edilizio.

Il protocollo

L'accordo, che ha durata biennale, vuole favorire azioni mirate e specifiche volte a garantire l'informazione, la formazione a l'assistenza a tutti gli attori coinvolti (enti, imprese e lavoratori). Allo stesso tempo l'obiettivo è quello di "incrementare la consapevolezza del ruolo dei coordinatori in fase di progettazione di esecuzione nella gestione della sicurezza". Ogni sei mesi, inoltre, saranno convocate riunioni di confronto tecnico sugli esiti delle attività di intervento. Ruolo importante sarà svolto anche dalla polizia locale, alla quale saranno dedicati specifici momenti formativi.

Le dichiarazioni

"Ci sarà un continuo scambio di informazioni" ha precisato la vicepresidente del Cpt Salerno, Patrizia Spinelli. "Questo significa avere una tutela per tutti i lavoratori impegnati nei cantieri pubblici e privati ma anche per le aziende". "Abbiamo già siglato un simile accordo con il Comune di Pellezzano - ha aggiunto il presidente Gaetano Carratù - e siamo certi che questo sottoscritto con il Comune di Salerno farà da apripista ad altre realtà. Da parte nostra non vi è nessuna intenzione sanzionatoria, anzi grazie a tale attività riusciamo a scongiurare future sanzioni". A chiudere il cerchio il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "Troppi infortuni hanno funestato la nostra recente storia. Per questo va posta un'attenzione importante sugli aspetti della sicurezza, non vista in senso burocratico ma pratico. Il fatto che nei corsi di formazione saranno coinvolti anche gli agenti della polizia locale non farà altro che accrescere la cultura della sicurezza anche all'interno del Comune".