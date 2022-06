Approcci sessuali verso ragazzina di 14 anni, condannato a 2 anni di carcere

Un 67enne del Cilento è stato giudicato colpevole anche in appello, a 2 anni di carcere, per aver tentato di abusare di una minorenne. All'epoca di soli 14 anni. La conferma del giudizio è quella del primo grado.

La storia

Stando alle accuse, quella di violenza sessuale di lieve entità, l'imputato avrebbe tentato un approccio con una minore che le era stata affidata dai genitori. La vittima, residente in Emilia Romagna, si trovava in vacanza nel Cilento con i genitori. Gli approcci risalgono a circa nove anni fa: la 14enne era in auto con l’uomo che, secondo quanto ricostruito, aveva tentato approcci allungando dapprima le mani su una coscia per poi mostrare i genitali. La ragazzina aveva raccontato tutto ad un agente della Polizia Penitenziaria ed in seguito era scattata la denuncia presso i carabinieri di Capaccio Scalo.