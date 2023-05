Condannato per spaccio di droga a Milano: straniero in fuga arrestato a Capaccio

Durante alcuni controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Capaccio Scalo hanno fermato un 48enne marocchino, pregiudicato e senza fissa dimora.

Il blitz

Nel corso degli accertamenti hanno scoperto che l’uomo, fermato in località Laura, era responsabile di alcuni reati legati alla droga commessi a Milano ed era destinatario di un mandato di carcerazione di 2 anni e 1 mese emesso dal Tribunale di Milano nel 2022. L’extracomunitario, inoltre, andava in giro senza documenti per sfuggire alla cattura. Ora la sua latitanza è finita ed è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni per scontare la pena.