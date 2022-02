Vede i carabinieri e tenta la fuga in un canale, ma poi scivola: arrestato pusher a Capaccio

Un extracomunitario di 36 anni è stato arrestato a Capaccio Paestum per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, infatti, è stato sorpreso dai carabinieri, in località Gromolo, mentre stava vendendo della droga ad un cliente. Alla vista dei militari, il pusher ha tentato la fuga a piedi lanciandosi finanche in un canale ma è scivolato provocandosi anche una ferita.

I soccorsi

Dopo essere stato ammanettato, il giovane è stato trovato in possesso di dosi di cocaina ed hashish. Per questo, successivamente, è stato identificato e arrestato. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso del Ruggi per la medicazione della ferita riportata durante la fuga. Subito dopo è stato nuovamente ammanettato.