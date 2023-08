Vedono i carabinieri e nascondono la droga nel tombino: arrestata coppia di turisti

Una coppia di turisti napoletani, in vacanza a Capaccio Paestum, è stata arrestata questa mattina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

I carabinieri del posto, insieme al Nucleo Cinofili di Sarno, hanno perquisito una villetta, in località Licinella, presa in locazione da marito e moglie. E così, grazie al fiuto del cane antidroga Attila, hanno rinvenuto una decina di ovuli di cocaina che l’uomo, pregiudicato, aveva nascosto in un tombino nei pressi della casa. Al termine dei controlli, la coppia è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e processo per direttissima in programma per lunedì.