Raid in banca, ladri fuggono a mani vuote

Una banda di ladri ha fallito un colpo, lo scorso weekend, presso la banca di Capaccio Scalo, la BCC Aquara. Stando alle attività d'indagine delle forze dell'ordine, il gruppo - come riporta InfoCilento - sarebbe riuscito anche ad introdursi all'interno, senza riuscire però a portare via alcunchè.

Il raid

I ladri erano riusciti ad appropriarsi di una cassaforte, che però risultava vuota in quanto l'istituto prevede di svuotare tutte quelle presente in filiali, prima della chiusura. Le forze dell'ordine sono giunte sul posto dopo l'avviso giunto dal suono dell'allarme. La banda era già fuggita. Si indaga per identificarne i componenti, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza