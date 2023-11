Sorpresi con 15 mila euro in banconote false: tre arresti a Capaccio

Tre persone (un 40enne di Agropoli e un uomo ed una donna originari del Marocco) sono stati arrestati, oggi pomeriggio, a Ponte Barizzo di Capaccio Paestum, con l’accusa di spendita ed introduzione sul territorio di monete falsificate.

I controlli

I tre sono stati bloccati dai carabinieri a bordo di un’automobile, dove hanno trovato 15 mila euro in banconote di vario taglio. Al termine degli accertamenti di rito, tutti e tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che si terrà domani.