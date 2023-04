Abusi su una giovane indiana, straniero a processo per violenza sessuale

Un 24enne bengalese finisce a processo per violenza sessuale: a gennaio scorso - secondo le accuse - avrebbe violentato una 29enne indiana, che lavorava presso uno sportello di un sindacato

Le accuse

L'uomo risponde anche di lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui ci sarà il processo con il rito immediato. L'uomo pare si fosse invaghito della donna, al punto da tormentarla al telefono. La vittima si era rifiutata, con modi cortesi ma purtroppo per lei non era bastato. Mesi fa, dopo l'ennesimo rifiuto, il 29enne si scagliò contro di lei, toccandola nelle parti intime e sul seno, dopo averla bloccata con la forza. Poi la prese a schiaffi e la spinse in un bagno, interno all'ufficio dove la donna lavorava. La giovane tentò di usare il telefono che le fu strappato di mano. Con quell'oggetto fu poi colpita per due volte. L'indagato seguì persino la vittima il giorno dopo dai carabinieri, dove era stata chiamata per essere sentita su quanto accaduto. L'uomo minacciò il fratello della ragazza, in sua compagnia, così come un militare intervenuto nell'immediatezza. Per lui ci sarà il processo