Choc a Capaccio, rinvenuta un'altra carcassa di pecora tra i rifiuti

Ancora animali morti abbandonati a Capaccio Paestum. Questa mattino una carcassa di pecora è stata rinvenuta in località Gromola da un cittadino, Diego Grandino, che ha pubblicato la foto sui social.

L'appello

L’animale, anche in questo caso, è stato lasciato da ignoti in mezzo ad una mini discarica di rifiuti. È il terzo esemplare rinvenuto nella zona in una settimana. L’appello dei residenti è rivolto, anche una volta, alle forze dell’ordine e alle istituzioni località affinchè rafforzino i controlli lungo le strade, soprattutto quelle più isolate.