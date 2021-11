Sorpresi in auto con la cocaina: arrestati madre e figlio a Capaccio

Madre e figlio sono stati arrestati, oggi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati bloccati a bordo di un’automobile, a Capaccio Paestum, durante un controllo su strada da parte dei carabinieri. La donna, però, ha insospettito questi ultimi, che hanno successivamente svolto una perquisizione veicolare e personale.

I controlli

E così si è scoperto che il figlio, di 21 anni, nascondeva due grammi di cocaina in tasca; alla mamma, invece, è stato trovato involucro contenente altri 20 grammi della stessa sostanza. Nell’abitazione della donna, inoltre, è stata trovata altra cocaina per un peso complessivo di 27 grammi. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Domani mattina saranno sottoposti al processo per direttissima presso il tribunale di Salerno.