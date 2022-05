Picchiava la moglie davanti al figlio: condannato uomo violento di Capaccio

E’ stato condannato a tre anni di reclusione l’uomo di Capaccio Paestum accusato di aver maltrattato la moglie davanti al figlio piccolo. La sentenza è stata emessa ieri dal gip Gerardina Romaniello del Tribunale di Salerno all’esito dell’udienza camerale.

La sentenza

La donna, in qualità di persona offesa e costituita parte civile, dovrà anche essere risarcita in sede civile per i danni fisici e morali subiti dal consorte, il quale è stato condannato anche alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla stessa, pari a 2.160 euro oltre oneri di legge, ed interdetto dall’esercizio di pubblici uffici per 5 anni. Il 58enne è tuttora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per aver eluso più volte il divieto di avvicinamento alla moglie, la quale più volte l’aveva denunciato ai carabinieri per le continue percosse e minacce subite, anche davanti al figlio minore.