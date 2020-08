Covid-19, c'è un quarto contagio a Capaccio: i nuovi dati

Altri due casi di contagio da Covid-19 a Capaccio. E' positivo l'amico dell'uomo rientrato dalla Sardegna, nei giorni scorsi. Il quarto caso, invece, riguarda il padre di uno dei ragazzi rientrati dalle vacanze in Sardegna, risultati positivi nei giorni scorsi.

I dettagli

L’uomo è asintomatico, già in in isolamento domiciliare. E' in corso la ricostruzione della catena dei contatti esterni al nucleo familiare.