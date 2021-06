Capaccio, demolito palazzo Zerenga: parla il sindaco

È stato demolito stamattina, alla presenza del sindaco Franco Alfieri, palazzo Zerenga. L’edificio, in totale degrado e in pessime condizioni igienico-sanitarie, era collocato nel cuore di Capaccio Scalo, nell’intersezione di via Italia e via Salvo D’Acquisto, e costituiva da anni un pericolo per l’incolumità dei cittadini.

La demolizione in danno dello stabile è l’ultimo atto di un iter avviato dall’amministrazione Alfieri subito dopo l’insediamento. L’immobile, infatti, come emerso da più di un sopralluogo, mostrava una grave situazione strutturale. Più volte, infatti, si sono registrati distacchi dal fabbricato proprio a causa delle sue precarie condizioni statiche, con reale e concreto pericolo di crollo e, dunque, di minaccia per l’incolumità pubblica. Grave anche la condizione di degrado igienico-sanitario dovuta alla presenza di piccioni e di ratti.

Parla il sindaco Alfieri