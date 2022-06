Fucile e munizioni nascosti in un fienile, 38enne arrestato dai carabinieri

A seguito di controlli sul territorio, i carabinieri della stazione di Capaccio hanno arrestato un 38enne, già con precedenti, con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione.

L'operazione

I militari, all’esito di una perquisizione innescata da una denuncia per minacce personali, hanno trovato e sequestrato, nel fienile situato dietro l’abitazione del soggetto in località Chiorbo, una quarantina di munizioni ed un fucile semiautomatico carico cal.ibro 12, risultato rubato. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa di convalida della misura cautelare. Già due anni fa, l’uomo fu arrestato per possesso di un fucile con matricola abrasa.