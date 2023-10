Raid in un caseificio e distributore di benzina, indagano le forze dell'ordine

Due furti sono stati commessi a Capaccio Paestum, nei giorni scorsi. Le indagini delle forze dell'ordine su dei colpi messi a segno presso attività commerciali del luogo.

I colpi

L'auto utilizzata sarebbe stata rubata, per poi colpire in un caseificio e ad un distributore di carburanti. Dal primo hanno portato via i soldi in cassa mentre dal secondo, dove c'era anche una sala tabacchi, hanno portato via sigarette soldi contanti. Al vaglio ci sono le telecamere di videosorveglianza. Gli inquirenti hanno trovato l'automobile utilizzata dalla banda per i due colpi. L'ipotesi è che non si tratti di ladri occasionali ma di professionisti - erano a volto coperto - impegnati in questo tipo di attività criminali.