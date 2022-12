Furti e colpi falliti nel Cilento, svaligiate abitazioni e depositi

Diversi furti - ma anche falliti - consumati in una notte, lo scorso weekend, in alcune zone del Cilento. Sono state colpite non solo abitazioni private ma anche cantine e depositi. Alcuni sono falliti, come quello a Capaccio.

L'emergenza

Presso un'azienda alimentare il colpo è fallito grazie all'intervento della vigilanza privata, allertata dall'allarme. Ad Albanella invece - il sospetto è che abbia agito la stessa banda di ladri - sono stati rubati attrezzi agricoli da un deposito. Ma poco prima di fuggire, i malviventi sono stati scoperti di nuovo dalla vigilanza e si sono dati alla fuga, lasciando il bottino per strada. A Vuccolo Cappasanta, invece, dei ladri hanno rubato diversi oggetti da un'abitazione, così come da una seconda casa.