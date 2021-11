Capaccio Paestum: inaugurato il nuovo campo sportivo "Tenente Vaudano"

E’ stato inaugurato, questa mattina, il campo sportivo “Tenente Vaudano” di Capaccio Capoluogo. Il Comune di Capaccio Paestum, dopo i lavori di adeguamento, ha consegnato alla città un impianto moderno, con il rettangolo di gioco in erbetta sintetica e un’ampia tribuna coperta. E lo ha fatto proprio nel giorno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione del campo, risalente al 21 novembre 1971.

I lavori di restyling

Diversi gli interventi eseguiti. Quello principale riguarda l’adeguamento delle misure del rettangolo di gioco: le nuove dimensioni (mt 105,00 X 62,00) permetteranno la disputa dei campionati di livello interregionale Serie D. Ma tanti altri sono stati gli interventi programmati e portati a termine: l’ampliamento della tribuna per tifosi ospiti e della tribuna per tifosi locali per un totale di circa 1.000 posti, con relativa realizzazione di nuove pensiline; il rifacimento dell’impianto di illuminazione a led; l’ampliamento dell’ingresso lato via Chiusa Di Leone per consentire l’ingresso ai mezzi di trasporto dei giocatori ospiti; la realizzazione del parcheggio per i tifosi ospiti; la realizzazione di reti di recinzione parapalloni; la biglietteria e i servizi igienici per portatori di handicap. Naturalmente, sono stati effettuati anche lavori strutturali come l’ampliamento o la nuova realizzazione di muri di contenimento nonché della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche.

Il commento

“La consegna alla città e alla Comunità di Capaccio Paestum di un campo sportivo moderno è l’ennesimo impegno mantenuto dalla nostra amministrazione nell’arco di meno di due anni e mezzo - dichiara il sindaco Franco Alfieri - I lavori di adeguamento al Tenente Vaudano erano un’opera programmata dal compianto sindaco Franco Palumbo. Noi non solo abbiamo deciso di portare avanti l’opera, ma abbiamo voluto fare ancora di più: oltre a mantenere quell’impegno, abbiamo aumentato l’investimento inizialmente programmato per ampliare le tribune fino a raddoppiarle, portandole da 500 a 1000 posti, e realizzare anche un ampio e necessario parcheggio. L’A.S.D. Calpazio, squadra della Città che milita nel campionato di Eccellenza, riavrà il suo campo e l’intera Comunità potrà contare adesso su un impianto sportivo moderno”.

La curiosità

Nel corso della cerimonia di inaugurazione è stata consegnata una targa ai componenti della squadra della Calpazio che, allenata dallo storico bomber della Salernitana Vincenzo Margiotta, vinse il campionato in cui militava nel ’71-’72.