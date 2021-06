Capaccio, Alfieri e De Luca inaugurano il primo tratto del lungomare

Il sindaco: “Un’opera rivoluzionaria per la città. Diamo dignità e sicurezza a un’area lasciata nel degrado per anni e nuovo impulso alle attività ricettive”

Sarà inaugurato domani (sabato 12 giugno), alle 18 in località Laura Mare, il primo tratto di lungomare della città di Capaccio Paestum. Si tratta del primo stralcio dell’intervento che porterà alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza della fascia litoranea della città. Alla cerimonia, che si terrà nel rispetto delle norme anti Covid, interverrà, insieme al sindaco Franco Alfieri, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il progetto

Il primo stralcio dell’intervento conferisce un aspetto del tutto nuovo a 1.100 metri di litorale. L’opera è stata finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale per un importo complessivo pari a 1.500.000 euro. Responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Giovanni Vito Bello. Il tratto che si va a inaugurare è la parte iniziale di un processo di riqualificazione e valorizzazione, avviato a gennaio 2020, con l’approvazione in Consiglio comunale del progetto definitivo per l’importo complessivo di 5.862.268,53 euro totalmente finanziato. L’intero progetto, infatti, porterà alla realizzazione di 3 km di lungomare lungo la fascia litoranea del Comune di Capaccio Paestum. Un’opera che, anche grazie agli interventi previsti nel Piano di assestamento forestale, punta a valorizzare un litorale interessato da numerose infrastrutture, attività turistiche e ricettive che rappresentano una parte economica consistente del tessuto imprenditoriale della città.

Il commento

“Inauguriamo la prima parte di un’opera rivoluzionaria per Capaccio Paestum. La città, pur avendo una delle fasce litoranee più conosciute e gettonate della Campania, non ha avuto finora un metro di lungomare riqualificato adatto a consentire una passeggiata in sicurezza – afferma il sindaco Alfieri – Il progetto che noi abbiamo approvato, e del quale inauguriamo per ora il primo tratto, conferirà alla fascia litoranea del nostro Comune un volto completamente nuovo, darà finalmente dignità e sicurezza a un’area per anni lasciata nell’abbandono e nel degrado e offrirà un nuovo impulso anche alle attività turistiche che su esso insistono, perché potranno così lavorare non solo nella stagione estiva ma per tutto l’anno. Quando abbiamo immaginato quest’opera a molti sembrava un sogno. Ma con coraggio, passione, tenacia e abnegazione abbiamo fatto in modo che diventasse realtà”.