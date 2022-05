Capaccio Paestum, si apre la nuova sede per il Suap

Il Comune di Capaccio Paestum potrà contare su un rinnovato Sportello Unico per le Attività Produttive. La nuova sede del S.U.A.P., situata in via Magna Graecia numero 81/83, sarà inaugurata domani, mercoledì 18 maggio, alle 10. Presso gli stessi uffici di Capaccio Scalo saranno operativi anche lo Sportello del Protocollo generale e l’ufficio dei Messi comunali e Messi notificatori.

I servizi offerti

Il potenziamento del personale impiegato presso il S.U.A.P. e le nuove condizioni logistiche dello Sportello renderanno più agevole lo svolgimento dei processi di erogazione dei servizi, diretti e coordinati dal dottor Antonio Rinaldi, e permetteranno ai cittadini di Capaccio Paestum, agli operatori economici, alle imprese, agli studi professionali e, più in generale, a tutte le professionalità coinvolte di predisporsi al meglio alle sfide per il futuro.

Il commento

"Finalmente Capaccio Paestum mette a disposizione di cittadini e imprese uno Sportello Unico delle Attività Produttive adeguato alla sua variegata e rilevante capacità attrattiva – dichiara il sindaco Franco Alfieri - Il S.U.A.P., come è noto, è il punto di contatto basilare fra le istituzioni pubbliche e le imprese, il referente pubblico unico necessario a sbrigare tutte le pratiche relative all’apertura e alla gestione aziendale. Più efficiente è lo Sportello e più efficace la sua azione, più gli operatori economici saranno avvantaggiati nell’intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale".