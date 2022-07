Riesumata salma dopo intervento al cuore, trovata una garza: indagati Coscioni e staff

La Procura di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati cinque medici specialisti, tra cui il primario del reparto di Cardiochirurgia del Ruggi d’Aragona Enrico Coscioni (già consigliere politico del governatore De Luca per la sanità e presidente Agenas) per la morte di Umberto Maddolo, 62 anni, di Capaccio Paestum. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, in concorso.

Il fatto

Il paziente, dopo l’operazione per l’innesto di due bypass, si sentì male e morì improvvisamente. Di qui la denuncia dei familiari che ha portato, nel corso delle indagini, alla riesumazione del cadavere, eseguita dal medico legale su incarico della Procura, nel corso della quale è stata rinvenuta una garza di 15 cm, subito sequestrata dai carabinieri insieme alle cartelle cliniche. Una scoperta che ha spinto gli inquirenti ad accelerare sulle indagini sull’accaduto. Gli indagati, ovviamente, avranno la possibilità di difendersi così come previsto dalla legge.

La nota della Direzione del Ruggi