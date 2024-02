Indiano trovato morto in azienda zootecnica, indagati i titolari

Sarà effettuata venerdì mattina l'autopsia sul corpo di un 44enne di nazionalità indiana, trovato senza vita giorni fa, sul proprio letto, all'interno di un'azienda zootecnica in località Gromola, a Capaccio Paestum. L'inchiesta del sostituto procuratore Carlo Rinaldi vede indagate due persone, i coniugi titolari dell'attività, per omicidio colposo. Un atto dovuto, quello della procura, per verificare eventuali mancanze o carenze sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, in relazione al decesso dell'uomo.

L'indagine

La coppia di coniugi è assistita dall'avvocato Enrico Farano. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Agropoli. A dare l’allarme al 118 era stato uno dei titolari dell'azienda. Sul posto, poi, erano intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Capaccio Scalo, che non avevano potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Da capire le cause: forse un malore o altro. Il piccolo appartamento adiacente all'azienda nel quale viveva lo straniero è stato posto sotto sequestro. Serviranno presumibilmente 90 giorni per conoscere le cause della morte. La coppia, assistita dal proprio legale, potrà a sua volta nominare un consulente per l'esame autoptico. L'inchiesta dovrà verificare anche le condizioni nelle quali l'uomo lavorava, il suo contratto di lavoro, mansioni e tutto quello che sarà ritenuto utile per l'attività investigativa. La scoperta del corpo era avvenuta intorno alle 8 del mattino. I due indagati sono originari dell'Agro nocerino sarnese. La procura procede con l'ipotesi di reato a sua volta collegata ad una violazione presunta di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, considerato che il datore stesso risulta essere titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore