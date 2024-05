Capaccio, inseguimento sulla SS18: auto impatta contro il guardrail

Tensione a Capaccio Paestum, nella serata di sabato, sulla SS18. Un'auto, alla vista di una gazzella dei carabinieri, ha tentato la fuga con manovre pericolose, attirando l'attenzione dei militari che hanno dato vita ad un breve inseguimento. Nei pressi dello svincolo per Capaccio Capoluogo, l'auto è impattata contro il guardrail: le persone a bordo, tuttavia, sono riuscite ad allontanarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

La vettura è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per i rilievi del caso. A bordo, attrezzi per lo scasso. Accertamenti in corso.