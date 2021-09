Tenta di sfondare la vetrina con un sanpietrino per rubare le scarpe: arrestato a Capaccio

A notarlo, alcuni residenti che hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto, i carabinieri di Capaccio Scalo che hanno fermato il tunisino in flagranza di reato

Tentato furto in un negozio a Capaccio, nella tarda serata di ieri. Un giovane tunisino, con precedenti, ha tentato di sfondare la vetrina blindata di Sorrentino Calzature, con un sanpietrino, per rubare delle scarpe esposte.

L'arresto

A notarlo, alcuni residenti che hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto, i carabinieri di Capaccio Scalo che hanno fermato il ladro in flagranza di reato, arrestandolo per tentato furto. Ora si trova in carcere a Fuorni.