Capaccio, al via i lavori di riqualificazione del campo sportivo “Apadula”

Sono stati consegnati, questa mattina, i lavori di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo comunale situato in località Gromolo "Salvatore Apadula" a Capaccio Paestum. L'importo dei lavori ammonta a circa 222mila euro. L’intervento consiste principalmente nella riqualificazione e nella ristrutturazione del blocco spogliatoi. Sono previsti l’impermeabilizzazione della copertura, la sostituzione di infissi e porte, il rifacimento degli impianti idrici ed elettrici. Per i nuovi spogliatoi è in programma anche la fornitura di nuovi arredi. Per quanto riguarda il rettangolo di gioco, i lavori consistono nella sistemazione e nella riconfigurazione delle pendenze, nella messa in sicurezza della tribuna spettatori e della recinzione.

Il commento

“Dopo la riqualificazione del campo sportivo di Capaccio Capoluogo, presto anche il campo sportivo comunale di Gromola sarà pienamente riqualificato – afferma il sindaco Franco Alfieri – Consegniamo alla città un nuovo impianto sportivo consapevoli dell’importanza di avere su tutto il territorio strutture adeguate all’espletamento dell’attività fisica da mettere a disposizione soprattutto dei ragazzi. Lo sport è necessario per i benefici, in termini di salute e di prevenzione, che è in grado di apportare alle persone, ma ha anche un forte valore educativo e sociale che la nostra amministrazione, sin dal suo insediamento, tende a favorire”.