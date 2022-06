Capaccio Paestum, pensiline all'ingresso delle scuole: al via i lavori

Al via questa mattina i lavori di realizzazione delle pensiline nei pressi degli ingressi degli edifici scolastici in località Rettifilo, Capaccio Scalo, Gromola e Borgonuovo. L'intervento, come annunciato dal sindaco, Franco Alfieri, si concluderà per l'inizio dell'anno scolastico.

Le parole del sindaco

"A settembre - spiega Alfieri - alunni, genitori, insegnanti e operatori della scuola troveranno i lavori completati. Noi siamo l’amministrazione delle grandi opere ma abbiamo cura e siamo attenti alle piccole cose che sono utili e che evitano disagi, che in questo caso pesavano sui bambini. Come sempre, questo lavoro è frutto dell’impegno politico mio e dell’amministrazione ma anche dell’efficiente lavoro dei tecnici e degli impiegati che ogni giorno lavorano con passione e professionalità negli uffici comunali".