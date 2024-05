Capaccio, via ai lavori di sistemazione della Piazzetta di Capo di Fiume

Sono stati consegnati, questa mattina, i lavori di sistemazione della piazzetta in località Capo di Fiume a Capaccio Paestum, un’area pari a circa 2.360 metri quadri, di conformazione pressoché triangolare, delimitata a sud da via Salso, a nord da via Sandro Pietrale e a nord est da via Chiorbo. L’importo complessivo del progetto ammonta a 260mila euro.

Il cantiere

L’intervento ha come obiettivo principale la riqualificazione della piazzetta, ridotta ormai in condizioni di degrado. Nel dettaglio, è prevista la posa in opera di pavimentazione in pietra di travertino, così come indicato dalla prescrizione della Soprintendenza. Nelle zone laterali alla piazza, lo spazio verrà pianificato attraverso percorsi pedonali su rampe che perimetrano le aree a verde presenti. La gradinata centrale che funge da seduta per i fruitori manterrà inalterata l’attuale conformazione: l’unico elemento innovativo previsto è un rivestimento in pietra travertino. Anche i muretti che delimitano le varie zone saranno interessati da rivestimento in pietra di travertino squadrata, rivestimento che sarà richiamato anche sui cordoli che delimitano le rampe e le aree a verde. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità per l’utenza, inoltre, saranno realizzate nuove aree destinate a parcheggio lungo via Salso. Saranno poi oggetto di intervento manutentivo anche il sistema di regimentazione delle acque e il sistema di illuminazione. Infine, è previsto un prolungamento dello stesso marciapiede in direzione est lungo via Salso.