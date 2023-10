Minaccia la compagna con un coltello: arrestato 32enne a Capaccio

Momenti di tensione, questa mattina, a Capaccio Paestum, dove un immigrato marocchino di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri presso la sua abitazione in località “Laura”. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che, poco prima, aveva utilizzato per minacciare la compagna.

La droga sequestrata

Nel corso della perquisizione domiciliare, inoltre, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una dozzina di grammi di cocaina e hashish, oltre a denaro e materiale che veniva usato per il confezionamento delle dosi. Lo straniero, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato rinchiuso nel carcere di Salerno.