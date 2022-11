Commerciante non paga tributi comunali per 7 anni: negozio chiuso per 3 mesi

Tributi non pagati al Comune per sette anni, sospeso per tre mesi un negozio gestito da cittadini cinesi a Capaccio Paestum .L'ordinanza è stata notificata dalla polizia municipale, dopo decisione del funzionario comunale responsabile dell'ufficio Attività Produttive

Il provvedimento

Il titolare non potrà tenere aperta l'attività in ragione della sospensione della Scia, non avendo pagato le imposte comunali dal 2017 al 2022. La cifra complessiva si aggira sui 7000 euro circa. Soldi che mancano nelle casse comunali. Qualora il saldo non sarà definito da parte del proprietario, un uomo di 52 anni, il Comune procederà alla revoca definitiva per l'autorizzazione a tenere aperta l'attività commerciale.