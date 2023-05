Schiacciato sotto al cancello di un albergo: grave operaio straniero

Dramma, oggi pomeriggio, a Capaccio Paestum, dove un marocchino di 33 anni è rimasto schiattato dal cancello di un ingresso secondario di un albergo. L’episodio si è verificato in località Laura.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno elitrasportato d’urgenza il malcapitato al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è stato condotto in sala operatoria. Non è in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: le indagini sono affidate ai carabinieri.