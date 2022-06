Capaccio Paestum, scoperti 496 immobili "fantasma"

496 immobili mai dichiarati. È quanto scoperto dai tecnici del settore Tributi del Comune di Capaccio Paestum, incaricati, lo scorso febbraio, di effettuare una serie di accertamenti sugli immobili irregolari non accatastati presenti sul territorio.

Il dato

I risultati di tale attività di verifica, contenuti in una determina emessa dall'area Tributi, sono impietosi: ben 496 immobili "fantasma", non censiti cioè nel gestionale dell'Ufficio Tributi, sono stati scoperti sul territorio. Gli interessati dovranno regolarizzare la loro posizione entro 90 giorni. Inoltre, il Comune provvederà a quantizzare il carico debitorio evaso per ogni singola posizione.