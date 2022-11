Capaccio Paestum, 76enne uccisa con una coltellata dalla nipote

Dramma a Capaccio nel tardo pomeriggio. Una 17enne ha ucciso la nonna di 76 anni con un'arma da taglio al culmine di un'accesa discussione.

La confessione

A confessare l'omicidio la stessa minore, uscita in strada in lacrime. Ora è in stato di fermo. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli ed è stato allertato il magistrato di turno presso la Procura di Salerno, il quale ha disposto l'esame esterno sul corpo della 76enne. Inutile l'arrivo dei soccorsi sul posto: per l'anziana non c'è stato nulla da fare.