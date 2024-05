Lancia acido per pavimenti contro il padrone di casa: denunciato uno straniero

Momenti di paura, ieri, in località Licinella di Capaccio Paestum, dove un tunisino, probabilmente ubriaco, ha aggredito un 40enne lanciandogli dell’acido per pavimenti in faccia, sembra per motivi legati all’occupazione abusiva dell’abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno fermato lo straniero, il quale, prima di arrendersi, si è anche barricato in casa minacciando il suicidio. Successivamente, è stato affidato ad un’ambulanza del 118. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate.