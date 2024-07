Picchia una donna e poi tenta di stuprarla: è caccia all'uomo nel salernitano

Momenti di tensione, la scorsa notte, in una struttura ricettiva di Capaccio Paestum, dove una donna brasiliana sarebbe stata picchiata e derubata da uno sconosciuto, il quale avrebbe anche cercato di stuprarla.

L’uomo in questione l’avrebbe aggredita dopo essersi presentato davanti alla sua stanza.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno condotta in ospedale per le cure del caso. La donna ha raccontato tutto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’uomo violento.