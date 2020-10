Andava in giro con la cocaina: arrestato pusher straniero a Capaccio

Un pregiudicato marocchino di 33 anni, M.K, è stato arrestato dai carabinieri a Capaccio Paestum. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di 3 dosi cocaina per 2,5 grammi e 550 euro in contanti.

Il blitz

Non solo. Ma nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti 22 grammi di cocaina, 146 grammi di hashish, 6.700 euro in contanti e vario materiale da confezionamento fra cui tre bilancini di precisione. Al termine delle formalità di rito, lo straniero è stato rinchiuso nel carcere di Salerno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.