Tenta di rapinare una farmacia: arrestato 51enne a Capaccio

Momenti di tensione, nella serata di sabato, a Capaccio Paestum, dove un malvivente di 51 anni ha tentato di rapinare la farmacia di Capaccio Scalo.

La dinamica

L’uomo, armato di coltello e con il volto coperto da cappello e mascherina, ha fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale, situata nei pressi della rotatoria di Viale della Repubblica dove ha minacciato la farmacista per farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. Soltanto che un cliente che, in quel momento, era in attesa fuori, si è subito messo in contatto con i carabinieri. Nel frattempo però, forse preso dalla pausa, il rapinatore si è dato alla fuga, ma è stato prontamente acciuffato dai militari dell’Arma, che, dopo l’identificazione, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari.