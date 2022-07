Capaccio Paestum, bambino investito nel villaggio vacanze

Attimi di paura in un villaggio vacanze di Capaccio Paestum dove un bambino di 5 anni originario di Napoli è stato investito da una golf car. Stando ai primi rilievi, un dipendente del villaggio avrebbe perso il controllo del piccolo veicolo elettrico travolgendo il bambino, che si trovava insieme ai genitori nell'area ludica della struttura.

I soccorsi

Immediato l'arrivo sul posto dei volontari del 118, che hanno provveduto a trasportare il bambino presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno in codice rosso per via dei numerosi traumi riportati. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.