Carenze igienico sanitarie, chiuso un albergo a Capaccio Paestum

L’attività di un albergo di Capaccio Paestum è stata sospesa per irregolarità strutturali su disposizione dell’Area Suap e Attività Produttive del Comune. Secondo gli uffici comunali, i titolari - riporta Stiletv - non avrebbero ottemperato alle prescrizioni imposte dai carabinieri del Nas di Salerno che, ad inizio agosto, a seguito di un controllo congiunto con personale dell’Asl, aveva disposto la sospensione ad horas dell’attività per l’insussistenza dei necessari requisiti igienico-sanitari.

Il caso

Pochi giorni dopo, a seguito di nuova ispezione dell’Asl, la proprietà dimostrò di aver parzialmente sanato le contestazioni raggiungendo i requisiti minimi per la riapertura. Pertanto, a seguito della richiesta di provvedimenti del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Salerno, il Comune ha comunicato il divieto di prosecuzione dell’attività ovvero di sospensione della Scia. I titolari, che potranno presentare ricorso al Tar avverso al provvedimento, hanno ora 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione al fine di non incappare nella revoca dell’autorizzazione.