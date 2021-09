Covid-19, casi di positivi in un hotel a Paestum: "Chiudiamo per salvaguardare i clienti"

Ad annunciarlo sono stati direttamente i proprietari, dal canale ufficiale social della struttura (foto dell'annuncio in basso, ndr), annunciando che l'hotel resterà chiuso per alcuni giorni per salvaguardare la salute di ospiti e staff

Nuovi casi di Covid-19 all'hotel Mec di Paestum. Si tratterebbe di persone appartenenti alla categoria del personale, subito posti in quarantena. Ad annunciarlo sono stati direttamente i proprietari, dal canale ufficiale social della struttura (foto dell'annuncio in basso, ndr), annunciando che l'hotel resterà chiuso per alcuni giorni per salvaguardare la salute di ospiti e staff

Il messaggio

"Negli ultimi 18 mesi abbiamo fatto tutto quello che era necessario per garantire la sicurezza di chi ci ha scelto e di chi ci aiuta, e continueremo a farlo fin quando la situazione non tornerà finalmente alla normalità. E proprio per garantire ancora una volta tutto questo, a causa di alcuni casi di positività abbiamo deciso di lasciare da parte qualsiasi altro interesse e di mettere al primo posto la cosa più importante: la salute. Adesso è il momento di rimboccarsi ancora una volta le maniche per ritornare più forti di prima. Riapriremo nel giro di pochi giorni, perché non vediamo l'ora di poter regalare attimi di felicità a tutti voi. Luisa, Marietta, Luigi e Pasquale".