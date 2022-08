Capaccio Paestum, proseguono i lavori di depurazione

La Provincia di Salerno sta proseguendo la realizzazione del “Grande Progetto di Risanamento dei Corpi Idrici Superficiali della provincia di Salerno” anche per il Comparto 2 che interessa i Comuni di Capaccio, Aquara, Agropoli, Giungano, Laurino, Monteforte Cilento e Perdifumo e che rientra nel Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2021 – Asse 1. Il costo complessivo dei lavori è di oltre 10milioni di euro.

L'intervento

“A Capaccio - spiega il presidente della Provincia, Michele Strianese - stiamo lavorando al completamento ed allacciamento della rete fognaria all'impianto di depurazione consortile in località Varolato Capaccio e alla realizzazione di un collettore che, con la tecnica del microtunnelling, attraverserà la Variante Ss 18 e la ferrovia sulla tratta Battipaglia-Reggio Calabria. Tutti i lavori in questione sono pressoché conclusi e sono al 91,11% di avanzamento sull’importo di contratto. Inoltre abbiamo ottenuto ulteriori finanziamenti per l’adeguamento delle varie stazioni di sollevamento in modo da poter dismettere i depuratori oggi in essere e consentire il collegamento al depuratore consortile di Capaccio Paestum. Il nostro obiettivo è consentire che residenti e turisti possano al più presto fruire in sicurezza di tutta l’area costiera di Paestum e dintorni, andando a garantire la salvaguardia dell’ambiente marino-costiero".