Donna rischia di annegare mentre fa il bagno in mare: salvata da due bagnini

Momenti di apprensione, questa mattina, sul litorale di Capaccio Paestum, dove una donna ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno a distanza di diversi metri dalla riva.

I soccorsi

Tempestivo l’intervento di due bagnini che si sono lanciati in acqua per salvarla. La malcapitata, anche con l’aiuto di un salvagente, è stata portata sulla spiaggia dove, un po' alla volta, si è ripresa. Non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.