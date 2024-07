Un nuovo asilo nido a Capaccio Paestum: ok al finanziamento dal Pnrr

Il Comune di Capaccio Paestum è stato ammesso a finanziamento per 1.008.000 euro di fondi del Pnrr per la realizzazione di un nuovo asilo nido in località Licinella. Si tratta del terzo asilo nido da realizzarsi nella città dei templi, dopo quelli in costruzione nelle località Rettifilo e Spinazzo.Stando al progetto, il nuovo asilo nido potrà accogliere 42 bambini nella fascia di età compresa tra 0 e 2 anni. A questi si aggiungono i circa 50 posti della struttura in costruzione in località Rettifilo e i circa 60 posti dell’edificio in corso di realizzazione in località Spinazzo, anche quest’ultimo finanziato con fondi del Pnrr.

Il commento

“Continua la nostra politica a favore delle giovani coppie e dunque di contrasto al crollo della natalità in Italia – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Il progetto per cui abbiamo ottenuto l’ennesimo finanziamento sarà realizzato a Licinella e si andrà ad aggiungere ad altri due asili nido in corso di realizzazione. Si tratta di un aiuto concreto alle famiglie, un modo per incoraggiare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro permettendo loro di conciliare vita familiare e professionale. Questo finanziamento – aggiunge – premia il nostro Comune per la capacità dimostrata non solo nell’intercettare i finanziamenti, ma nell’aver saputo spendere e quindi mettere a frutto quelli finora ottenuti”.