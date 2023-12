Scappa a bordo di un'auto rubata nel salernitano e si schianta contro un'altra vettura: 27enne arrestato

Un 27enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione dopo una fuga a bordo di un'auto rubata a Capaccio Paestum. Il giovane è stato fermato fra Volla e Casoria, dove il giovane si è schiantato contro un'altra vettura nel tentativo di fuggire dai carabinieri.

L'intervento

Il tutto è nato quando i Carabinieri del nucleo radiomobile di Torre del Greco hanno intimato l'alt all'auto a bordo della quale viaggiava un 27enne di Napoli, quartiere Chiaiano, che però ha spinto sull'acceleratore dando vita a un inseguimento che è proseguito per diversi chilometri. Nel corso dell'inseguimento il 27enne ha compiuto manovre pericolose per evitare di essere bloccato. La corsa si è conclusa in prossimità di uno svincolo della SS7 bis, dove il 27enne ha perso il controllo finendo contro un’altra auto in transito, guidata da una 51enne di Portici, trasportato in ospedale perché ferito. L’auto sulla quale viaggiava l’arrestato, risultata rubata a Capaccio alcuni giorni fa, è stata restituita al legittimo proprietario.