Capaccio Paestum, sabato l'inaugurazione nuove passerelle Oasi Dunale Paestum

Sabato 13 aprile alle ore 10.30 ci sarà la presentazione-inaugurazione degli interventi di fruizione sostenibile realizzati presso l’Oasi Dunale di Paestum gestita dal locale circolo di Legambiente. Gli interventi di restyling, realizzati grazie al sostegno economico di Banca Intesa SanPaolo, completano i due percorsi di attraversamento dell’Oasi a nord e a sud della stessa consentendo ai visitatori di raggiungere agevolmente l’arenile senza calpestare l’area dunale. Questa nuova iniziativa di rigenerazione e di salvaguardia del delicato ecosistema costiero si aggiunge alle altre rinnovando l’esperienza sociale dell’Oasi Dunale di Paestum che si appresta a vivere un’altra stagione ricca di iniziative ed incontri socio culturali, tutti tesi a far aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’ecosistema costiero.

L'inaugurazione

Tra gli ospiti, oltre a delegazioni di studenti, saranno presenti il neo Presidente dell'Ente Riserve Fluviale Foce Sele-Tanagro Antonio Cuomo, il Sindaco di Capaccio Paestum Francesco Alfieri, il responsabile nazionale aree protette di Legambiente Antonio Nicoletti e la Presidente regionale dell'associazione Mariateresa Imparato. La presenza dei rappresentanti istituzionali permetterà anche di focalizzare l'attenzione sul grave stato di salute della fascia pinetata, a causa degli attacchi della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvircornis), e sulle indispensabili iniziative da mettere in campo non solo per contrastarne l'evoluzione ma soprattutto per iniziare a valutare le possibili alternative in un'ottica rigenerativa e sostenibile.