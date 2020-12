Capaccio Paestum, aperto il cantiere per la riqualificazione della fascia costiera

Sono stati consegnati i lavori del primo stralcio della riqualificazione della fascia costiera di Capaccio Paestum. Un intervento che riguarderà ben 3 chilometri di litorale e che consegnerà finalmente alla comunità e ai turisti un lungomare atteso da anni.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Franco Alfieri: “Sono entusiasta ed orgoglioso di questo primo intervento. Capaccio Paestum vanta 13 km di fascia costiera e, ad oggi, non un metro fruibile, illuminato, sicuro. La nostra ambizione è riqualificare tutto il litorale, e lo faremo con la Regione Campania e il masterplan per il quale sono consigliere del presidente Vincenzo De Luca - dichiara il primo cittadino - Iniziamo con i primi 3 km di fascia costiera a Capaccio Paestum. Un intervento che, con la manutenzione della pineta, rappresenterà la più grande opera che poteva essere iniziata e fatta. Un'opera che cambierà non solo la qualità della vita dei cittadini, ma migliorerà l'ambiente e creerà una condizione favorevole per l'economia della balneazione. Tutto quello che si fa per una città lo si fa prima per chi ci vive. Ma una città pulita, sicura, gradevole rappresenta una precondizione per lo sviluppo turistico”.