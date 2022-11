Capaccio Paestum, al via i lavori di regimentazione delle acque meteoriche

Sono cominciati questa mattina i lavori per la regimentazione puntuale delle acque meteoriche in un tratto della strada denominata via Torre di Paestum, in località Licinella. Un intervento fondamentale, visto che il tratto stradale in questione non è dotato di caditoie stradali né di condotta fognaria (acque bianche) per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Le parole di Alfieri

"L’intervento a cui abbiamo dato avvio oggi a Licinella è uno di quegli interventi apparentemente modesti ma di grande importanza per la qualità della vita delle persone che vivono nella zona interessata dai lavori - dichiara il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri – La regimentazione delle acque meteoriche, con la realizzazione ex novo delle caditoie e della condotta fognaria delle acque bianche, è fondamentale per limitare i disagi quando piove. La cura del territorio non è fatta solo della realizzazione di grandi opere, che pure stiamo portando avanti, ma anche di manutenzione continua e di interventi mirati e puntuali".