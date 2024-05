"Capaccio avrà presto il suo lungomare", l'annuncio di Alfieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Abbiamo fatto una rivoluzione. Sembrava un sogno, oggi è realtà: Capaccio Paestum ha, finalmente, il suo lungomare”. Così Franco Alfieri, candidato sindaco a Capaccio Paestum con le le liste ‘Capaccio Paestum Democratica con Alfieri’, ‘Concreta e Sostenibile -Capaccio Paestum con Alfieri’, ‘Franco Alfieri Sindaco’, ‘Capaccio Paestum Rinata – Alfieri Sindaco’, ‘Uniti- Per Capaccio Paestum- Alfieri Sindaco’.

“I 3 km di passeggiata tra la pineta e il mare già realizzati – spiega - diventeranno presto 5 km. E’stato approvato il progetto, è stata indetta la conferenza di servizi, preso i pareri, tutta la procedura è perfezionata. Saranno realizzati altri 2 km di lungomare in località Torre di Mare Licinella -Linora e non ci fermeremo. In quella zona, a conferma di interventi che hanno sempre una visione e di servizi che sempre devono caratterizzare la crescita realizzeremo anche un asilo nido pubblico per quaranta bambini”. “Realizzeremo, la grande sfida, uno dei lungomari più lunghi dell'intera Campania. Con questi interventi più bellezza, più cura del territorio, più servizi, più eventi”.