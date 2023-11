Potrebbe essere stata vittima di femminicidio la donna di 57 anni, identificata come Virginia Petricciuolo, trovata morta in un villaggio turistico di Capaccio Paestum lo scorso 10 novembre. Segni di strangolamento sono stati riscontrati durante l'autopsia.

Le indagini

Le indagini di carabinieri e procura stanno esplorando il passato della donna per comprendere le circostanze del suo ritrovamento nella stanza, presumibilmente occupata per almeno un mese. Al momento, però, non è esclusa alcuna ipotesi.