Colto da malore durante il matrimonio: morto 22enne a Capaccio Paestum

Dramma, nella tarda serata di ieri, a Capaccio Paestum, dove, durante un banchetto nunziale organizzato in un noto albergo della zona, un ragazzo di 21 anni, Danilo D'Argenio, originario di Avellino, è stato stroncato da un arresto cardiaco. In pochi secondi il giovane, parente degli sposi, si è accasciato al suolo davanti agli occhi attoniti di familiari ed amici.

I soccorsi

Sul posto è giunta un'ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli, attivata dalla centrale operativa del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso per cause naturali. Immediato l’intervento anche dei carabinieri, che hanno informato il magistrato di turno alla Procura di Salerno, che, alla luce degli accertamenti sanitari, ha disposto la liberazione della salma.