Pensionato colto da infarto, muore in ambulanza: aperta un'inchiesta

Mistero a Capaccio Paestum, dove un 73enne del posto è deceduto in ambulanza durante il trasporto verso in pronto soccorso dell’ospedale di Eboli. L’uomo sembra che, nella notte tra martedì e mercoledì, sia stato colto da un infarto al miocardio. Di qui l’intervento dei sanitari del 118 e la necessità di sottoporlo con urgenza ad un’operazione. Ma, al suo arrivo in ospedale, il pensionato era già morto.

La denuncia

I familiari - riporta La Città - hanno sporto denuncia ai carabinieri, che già hanno acquisito la cartella clinica e posto sotto sequestro la salma. La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla reale causa del decesso ed accertare eventuali responsabilità da parte dei soccorritori.